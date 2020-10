Köln (ots) -Erwachsensein nervt: Einkaufen, Arbeiten, Miete zahlen - manchmalfehlt der Durchblick. Nora und Sebastian von Economista, dem neuenWirtschaftspodcast des WDR, suchen Antworten auf Fragen, die denAlltag junger Menschen bestimmen.Warum sind Markenklamotten so verdammt teuer? Wieso findet man ineinigen Städten einfach keine bezahlbare Wohnung? Und wie können sichMitarbeiter*innen gegen unfaire Arbeitgeber wehren? Bei Economistagibt es die Antworten. Ab November gibt es alle zwei Wochen eine neueFolge über 20 Minuten. Die Zielgruppe: junge Menschen zwischen 20 und35 Jahren, die bisher lieber einen großen Bogen um Wirtschaftsthemengemacht haben. Economista zeigt: Wirtschaft muss weder kompliziertnoch langweilig sein - und sie begegnet uns überall.Economista gibt es ab dem 1. November alle zwei Wochen - immersonntags - in der ARD Audiothek, auf Spotify, iTunes und überall, woes Podcasts gibt.Die erste Folge steht als Podcast für akkreditierte Journalist*innenin der Presselounge.Der neue Podcast wird präsentiert von:Nora WanzkeNora kämpft dafür, dass Wirtschaftsjournalismus femininer wird undmöchte Barrieren abbauen. Für Economista hat sie zum ersten Mal inihrem Leben in Aktien investiert - und ihr erstes Geld an der Börseverdient. Sie weiß jetzt wie das funktioniert.Sebastian MoritzSebastian hat VWL studiert, die Modelle und Berechnungen an der Unifand er oft aber ziemlich langweilig. Mittlerweile weiß er:Wirtschaft ist mehr. Hinter all diesen Daten stecken Ziele, Wünscheund Träume. Und wer sich damit beschäftigt, versteht auch ziemlichschnell, wie Wirtschaft funktioniert.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4749797