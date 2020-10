Es gab zuletzt mal wieder einen europäischen erfolgreichen Börsengang, der aber etwas untergegangen ist. Dies liegt wohl auch daran, dass Polen normalerweise nicht im Hauptfokus der Anleger liegt. Mit Allegro hat das sich wirtschaftlich gut entwickelnde Land aber nun ein echtes Schwergewicht an der Börse, was sicherlich auch zu den 10 Osteuropa Aktien passen würde. Allegro ist mit ganz großen Abstand Polens führender E-Commerce Marktplatz, der davon profitiert, dass Amazon in dem Land noch nicht aktiv ist. Dies stellt sicherlich auch das größte Risiko der Aktie neben der ambitionierten Bewertung dar. Mehr dazu im folgenden Video: ...

