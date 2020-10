"Für den Kulturbetrieb artet der Corona-Ausnahmezustand zunehmend in eine Katastrophe aus. Leider lässt die Politik einen Großteil der Branche links liegen und sendet auch keine Signale, dass sich daran bald etwas ändert." Soweit der Stern in seiner jüngsten Geschichte über das Drama in der kulturellen Landschaft, dessen finaler Akt möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...