DJ PTA-Adhoc: amalphi ag: amalphi meldet ungeprüfte Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta032/30.10.2020/17:00) - amalphi meldet ungeprüfte Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2020

München, 30.Oktober 2020: Die amalphi ag meldet mit ihrem Halbjahresabschluss zum 30.6. 2020 ungeprüfte Finanzkennzahlen für das abgelaufene erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020. Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2020 belief sich auf TEur 1.232,4 (Vorjahr: TEur 1.093,8), was einer Steigerung von ca. 13 % entspricht. Unter Berücksichtigung des Umsatzanteils der mindmaxx IT GmbH, die zum Halbjahr 2019 noch nicht konsolidiert wurde, war der Umsatz nahezu unverändert.

Die Personalkosten lagen mit TEur 802,2 über dem Vorjahr (TEur 623,0), wobei TEur 100,1 auf die mindmaxx IT GmbH entfielen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Berichtszeitraum mit TEur 449,2 höher als im Vorjahr (TEur 294,7). Hier schlagen sich insbesondere die Kosten im Zusammenhang mit der im Februar 2020 durchgeführten Kapitalerhöhung nieder.

Der Zinsaufwand ist im ersten Halbjahr 2020 auf TEur 34,9 (Vorjahr: TEur 47,4) gesunken, da ein Teil der zinstragenden Verbindlichkeiten getilgt wurde.

Als Resultat des leichten Umsatzanstiegs bei gleichzeitig höheren Aufwendungen beträgt der Fehlbetrag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 TEur 627,2 gegenüber TEur 302,3 im Vorjahr.

Ausblick 2020

Zunehmend Sorge bereitet dem Vorstand die aktuelle Lage hinsichtlich des Corona Virus und die sich hieraus abzeichnenden makroökonomischen Risiken und Verwerfungen für die gesamte Weltwirtschaft, die erhebliche Risiken auch für das Geschäft der amalphi ag mit sich bringen.

Positiv stellt sich die Entwicklung der vollständigen Übernahme der medondo AG dar, der Prozess liegt im Plan und soll bis zum Jahresende vollständig abgeschlossen sein. Operativ profitiert medondo von der Tatsache, dass Digitalisierungsprozesse aufgrund der aktuellen Situation gerade auch im medizinischen Bereich zunehmend Beachtung finden und nachgefragt werden.

Der komplette Jahresabschluss wird heute auf der Internetseite unter http://www.amalphi.de/finanzberichte.html veröffentlicht.

Kontakt: Investor Relations amalphi AG, Uhlandstrasse 3, 80336 München, ir@amalphi.de

