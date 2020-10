Apple arbeitet an einer neuen Produktkategorie, die womöglich schon im November vorgestellt werden könnte: die Airtags. Was sind Airtags und was soll man damit anfangen? Wir erklären. Gerüchte und Hinweise über Apples Airtags, die unter dem Codenamen "B389" entwickelt werden, kursieren schon mindestens seit August letzten Jahres. Vermutlich versehentlich offiziell bestätigt hat Apple seine Airtags im April durch ein Support-Video, das jedoch rasch wieder offline genommen wurde. Mittlerweile ist schon viel über das kleine Gadget mit Ortungsfunktion bekannt. Apple Airtags ...

