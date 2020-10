Trendsales wird von Management übernommen

Zurich, 30. Oktober 2020 - Die TX Group AG verkauft per 30. Oktober ihre Trendsales-Anteile dem aktuellen Trendsales-CEO Mads Mathiesen, dem Trendsales-CFO Caspar Wolffsen sowie an bestehende Minderheitsaktionäre. Mit der Transaktion verbucht die TX Group AG eine ausserplanmässige Abschreibung von rund 18.0 Millionen Franken. Operativ bereinigt der Verkauf von Trendsales das Portfolio von TX Markets und legt den Fokus auf die Weiterentwicklung und das Wachstum der bestehenden Marktplatz-Aktivitäten in der Schweiz und in Österreich mit den Bereichen Jobs, Immobilien, Fahrzeugen sowie den beiden führenden Generalisten Ricardo und tutti.ch.



Tamedia AG (heute TX Group) erwarb im Jahr 2014 die Mehrheit der dänischen Vintageplattform Trendsales. Im Jahr 2016 wurde ein Betrugsfall um Trendsales bekannt (vgl. Geschäftsbericht der Tamedia 2016). Die für den Betrugsfall verantwortliche Person ist in der Zwischenzeit in Dänemark rechtskräftig verurteilt worden. Zudem laufen Zivilverfahren gegen die damaligen Verkäufer und die Revisionsstelle. Der Ausgang dieser Verfahren ist noch offen.

