Das Corona-Virus hat die Aktienmärkte auch heute weiter fest im Griff. Da hilft es dem Sentiment auch nicht, dass heute der "Tag der Aktie' ist.Anzeige:Die Aussicht, dass im November in Deutschland das öffentliche Leben massiv beeinträchtigt werden wird, lässt die Anleger deshalb an den aktuellen Wachstumsschätzungen zweifeln.Das Coronavirus verbreitet sich derweil in Deutschland weiter im Rekordtempo. Das Robert-Koch-Institut meldete heute erstmals mehr als 18.000 Neuinfektionen an einem Tag.

