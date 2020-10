Michel Bernard s'exprime sur sa réussite en tant qu'entrepreneur

GATINEAU, QC / ACCESSWIRE / October 30, 2020 / L'expert en publicité numérique Michel Bernard s'est récemment livré à une séance de questions-réponses avec Ideamensch, partageant conseils et astuces clés qui l'ont aidé à mener à bien sa carrière d'entrepreneur.

Selon Bernard, sa passion pour l'art de la publicité remonte à son enfance, lorsqu'il aidait son père à formuler des idées créatives et à concevoir des plans de publicité visant à promouvoir l'entreprise familiale.

Cette étincelle initiale s'est transformée en une passion inépuisable, Bernard ayant travaillé comme concepteur-rédacteur pour les plus grandes entreprises de publicité de Toronto avant de fonder sa propre entreprise à Gatineau.

Inspiré par cette passion indomptable, Bernard dit qu'il se réveille tôt chaque matin, impatient de commencer sa journée et d'œuvrer à soutenir la croissance de son entreprise.

« Je suis un lève-tôt, donc je me lève généralement tôt pour lire. J'aime me tenir au courant des nouveautés et des innovations dans le secteur du marketing numérique - cela m'aide à garder le contrôle », a déclaré Michel Bernard.

« Comme on le sait, ceux qui se lèvent tôt ont plus de succès et j'y crois fermement. Le matin est le moment le plus productif de ma journée. C'est paisible et les distractions sont beaucoup moins nombreuses ».

En plus de commencer sa journée tôt, Bernard dit que son habitude de faire des listes l'aide à demeurer organisé et productif.

« Dresser des listes, c'est une activité particulièrement utile pour insuffler de la vie aux idées. J'établis toutes les étapes que je dois franchir pour que mes projets se réalisent rapidement, puis je commence à travailler sur la liste. Je donne ainsi vie à mon idée », nous dit Michel Bernard.

Outre ses propres rituels matinaux pour se tenir sur la piste étroite, Bernard dit qu'une autre clé de la réussite entrepreneuriale est de procéder à des contrôles réguliers des employés pour s'assurer que tout le monde soit heureux, motivé et sur la bonne voie.

« Les employés sont primordiaux. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas d'entreprise sans de bons employés. Je pense que beaucoup de dirigeants oublient comment un simple merci peut être apprécié. Si vos employés sont heureux, vous aurez du succès », déclare Bernard.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://michelbernardgatineau.com/.

À propos de Michel Bernard

Michel Bernard, expert en publicité numérique, est né à Gatineau, au Québec. Tout au long de son enfance, il a développé ses connaissances et sa passion pour l'art de la publicité en travaillant en étroite collaboration avec son père pour promouvoir l'entreprise familiale. N'ayant aucun doute qu'il voulait s'impliquer dans le milieu de la publicité numérique, Bernard a fréquenté l'Université McGill, où il a obtenu une licence en commerce. À la fin de ses études, Bernard a travaillé comme concepteur-rédacteur pour diverses entreprises établies à Toronto. Après avoir travaillé pendant des années comme concepteur-rédacteur et avoir développé ses compétences en matière de publicité numérique, Bernard est parvenu à disposer de suffisamment de clients pour créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, sa firme offre des solutions publicitaires de qualité supérieure aux particuliers et aux propriétaires d'entreprises à Gatineau/dans la région de l'Outaouais au Québec.

Contact

Michel Bernard

Gatineau, Quebec

Advertising/Digital Marketing Specialist

info@michelbernardgatineau.com

SOURCE: Michel Bernard

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/613605/Michel-Bernard-sexprime-sur-sa-russite-en-tant-quentrepreneur