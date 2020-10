DGAP-Ad-hoc: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Verkauf

Ernst Russ AG: Veräußerung der Assetando Real Estate GmbH und weiterer Gesellschaften des Bereichs Immobilien-Fonds- und Asset-Managements der Ernst Russ Gruppe



30.10.2020 / 18:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Ernst Russ AG: Veräußerung der Assetando Real Estate GmbH und weiterer Gesellschaften des Bereichs Immobilien-Fonds- und Asset-Managements der Ernst Russ Gruppe Hamburg, 30. Oktober 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) haben heute beschlossen, die Assetando Real Estate GmbH und weitere Gesellschaften des Bereichs Immobilien-Fonds- und Assetmanagement der Ernst Russ Gruppe zu veräußern. Die Beurkundung der Veräußerung an die Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart, ist soeben erfolgt. Über die Einzelheiten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Veräußerung steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Die Ernst Russ Gruppe wird sich zukünftig auf den weiteren Ausbau eines werthaltigen und beständigen Sachwert-Portfolios von Schiffen der Typklassen Container, Bulker, Tanker und Multipurpose sowie das Asset- und Investment-Management von Schiffen konzentrieren. Für die veräußerten Gesellschaften waren - bezogen auf das Geschäftsjahr 2020 - ab Entkonsolidierung Umsatzerlöse in Höhe von 0,3 Mio. EUR sowie ein ausgeglichenes Betriebsergebnis (Ergebnis vor neutralem Ergebnis sowie Zins- und Beteiligungsergebnis und Steuern) geplant. Insgesamt wird sich die Entkonsolidierung der Gesellschaften für das Geschäftsjahr 2020 positiv auf die Konzernertragslage auswirken. In den zum Transaktionsgegenstand gehörenden Gesellschaften sind 14 Mitarbeiter beschäftigt.



Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de 30.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de