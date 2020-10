Der Dax steht kurz vor der Gegenbewegung bevor es noch einmal deutlich tiefer geht. Was jetzt zu tun ist lesen Sie hier! Der DAX beginnt die Sitzung am Freitag in den roten Zahlen, fängt jedoch an, sich an der Oberseite des hinterlegten Zielbereiches zu stabilisieren. Während weitere Länder Restriktionsmaßnahmen gegen COVID ergreifen, gehen wir in den nächsten Tagen von einer Gegenbewegung in Richtung 12000 Punkte aus, bevor der Markt wieder nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...