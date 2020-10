Das Gesetz zum autonomen Fahren soll in bestimmten Einsatzbereichen Autos ohne Fahrer erlauben. So soll Deutschland zur weltweiten Nummer eins in dem Bereich werden. Deutschland soll der erste Staat weltweit werden, in dem Fahrzeuge ohne Fahrer im Alltag fahren. Innerhalb von zwei Jahren sollen in Deutschland Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen auf den Straßen unterwegs sein, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer laut einem Informationspapier, das Heise vorliegt. "Als erstes Land weltweit holen wir autonome Fahrzeuge aus den Forschungslaboren auf ...

