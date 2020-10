Die am 28. und 29.10. bekanntgegebenen starken Aktienverkäufe in unserem Themendepot EDELMETALLE (Hecla Mining, Barrick Gold, Pan American Silver, First Majestic Silver, SSR Mining) vollziehen wir nun auch transaktions- und performancegerecht durch den Verkauf und die Ausbuchung des Edelmetall- und Edelmetallaktien-Mischfonds HANSAWERTE (DE000A0RHG59) in unserem Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG zur nächsten Rücknahme-Preisfeststellung per 02.11. entsprechend nach.Chart: HANSAWERTE (USD-Anteilsklasse)

