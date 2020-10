Obwohl der weltführende Hersteller kontinuierlicher Glucose-Überwachungs-Systeme (englische Abkürzung: CGM) sowohl für jeden medizinischen, aber auch Alltags- und Sportbedarf, die 1999 gegründete DEXCOM (US2521311074), am 27.10. nachbörslich ein hervorragendes Ergebnis zum 3. Quartal vorlegte, ging es mit der schon zuvor stark korrigierenden Aktie auch nach der Ergebnisvorlage bis zum gestrigen Börsenschluss der Wall Street weiter ungebremst abwärts, so dass die Aktie nach ihrem nun schon - 27 %igen Kursrückschlag von dem im August erreichten Top bei 456 USD mittlerweile ein charttechnisch sehr kritisches Niveau erreicht hat.Trotz einiger nicht wegzudiskutierender Risikofaktoren rund die weiteren Geschäftsperspektiven von DexCom blendet das zurückliegende Kursgewitter in der Aktie unseres Erachtens die operativ auch weiterhin als glänzend einzustufende Geschäftslage des Konzerns, die auch in der Ergebnisvorlage zum 3. Quartal eindeutig zum Ausdruck kam, gegenwärtig jedoch zu Unrecht nahezu völlig aus.

