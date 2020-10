Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Qingdao Conson Development beginnt mit dem Bau des zweiten Tunnels in der Jiaozhou-BuchtDie Eröffnungszeremonie für das zweite Tunnelprojekt in der Jiaozhou-Bucht mit dem längsten Unterwasser-Straßentunnel der Welt fand am 29. Oktober in Qingdao's West Coast New Area statt. Zu dieser Zeremonie kamen Führungskräfte und Experten aus Regierung, Wissenschaft und der Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. (nachstehend "Qingdao Conson Development" genannt) zusammen, um Zeuge des Startschusses zu werden.Während der Zeremonie erklärte Wang Jianhui, der Vorsitzende von Qingdao Conson Development: "Der zweite Unterwassertunnel in der Jiaozhou-Bucht wird die städtische Struktur der Stadt optimieren und die Verbindung zwischen Ost und West stärken, so dass beide Seiten der Meerenge gedeihen können und Verkehrsstaus behoben werden. Mit einem hohen Standard in Bezug auf Design, Bauqualität und Verwaltungseffizienz freut sich die Qingdao Conson Development darauf, zum Erscheinungsbild von Qingdao als offene, moderne, dynamische, modische und internationale Stadt beizutragen."Die Qingdao Conson Development begann 2012 mit Voruntersuchungen für den zweiten Unterwassertunnel in der Jiaozhou-Bucht, an denen Chinas führende Experten, darunter der Akademiker Qian Qihu, beteiligt waren. Insgesamt wurden vier Vor-Machbarkeits- und 15 Machbarkeitsstudien durchgeführt. Jetzt hat die Qingdao Conson Development mit dem Bau des künftig längsten Unterwasser-Straßentunnels der Welt begonnen.Dieses Projekt, das eine neue Ära für Tunnelentwurf und -bau einleitet, beruht auf internationaler Zusammenarbeit und Innovation. Bei diesem Projekt sind Herausforderungen wie Tunnelbelüftung, Katastrophenschutz, superhoher Wasserdruck, Durchgang durch großflächige Brüche und Andocken von Schilden mit großem Durchmesser im Bohr- und Sprengverfahren zu bewältigen. Die Realisierung dieses Tunnels ist ein historische Leistung und ein großer Erfolg, der China zu einem Vorreiter im Tunnelbau macht.Der Tunnel wird an der Huaihe East Road im West Coast New District beginnen, sich entlang der Liugongdao Road erstrecken und die Jiaozhou-Bucht unterqueren, bevor er im Hafen von Qingdao mündet, Er wird die Ostküste und damit die städtischen Küstengebiete von Qingdao effektiv miteinander verbinden. Mit 15,89 Kilometern wird er sechs Fahrspuren in beide Richtungen aufweisen und damit länger sein als der norwegische Ryfylke-Tunnel (14,3 Kilometer). Der Erd- und Steinaushub soll 8 Millionen Kubikmeter übersteigen und damit den japanischen Seikan-Tunnel (5,2 Millionen Kubikmeter) und den europäischen Kanaltunnel (4,8 Millionen Kubikmeter) übertreffen.Dieses Projekt ist Teil des laufenden Baus großer städtischer Infrastruktureinrichtungen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas. Der zweite Unterwassertunnel in der Jiaozhou-Bucht wird in den nächsten zehn Jahren als internationaler Maßstab für Tunnelentwurf, -bau und -betrieb dienen und den Weg für zukünftige Unterwassertunnel in China und weltweit ebnen. Er wird auch die Entwicklung der Jiaozhou-Bucht fördern, die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit der Jiaodong-Halbinsel verbessern und Qingdao als eine Küstenstadt von Weltklasse an der maritimen Seidenstraße von One Belt, One Road, etablieren.Besuchen Sie http://www.qdgxjt.com/about/index.html.Über Qingdao Conson DevelopmentQingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. wurde 2008 mit Genehmigung der Stadtregierung von Qingdao gegründet. Als staatliche Investitions- und Betriebseinheit betreibt sie staatseigenes Kapital und Vermögen und führt Investitionsfinanzierungen, Kapitaloperationen und Vermögensverwaltung durch, wobei sie eine Stadtentwicklungsstrategie verabschiedet und die Aufgabe der Stadtentwicklung übernimmt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1324101/image.jpgPressekontakt:Frau Xu+86-0532-83893960xuchunyan@qdgxjt.comOriginal-Content von: Qingdao Conson Development, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149846/4749886