London, Vereinigtes Königreich (30. Oktober 2020) - Midpoint Holdings Ltd. (TSXV: MPT) ("Midpoint" oder das "Unternehmen") freut sich, das folgende Unternehmensupdate bereitzustellen.

Geprüfte Jahresabschlüsse

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es nunmehr seine jüngsten geprüften Jahresabschlüsse und den damit verbundenen Lagebericht (Management Discussion and Analysis, kurz: MD&A) für sein am 30. Juni 2020 endendes Geschäftsjahr vorgelegt hat; eine Kopie davon ist auf der SEDAR-Website unter https://www.sedar.com abrufbar.

Änderung im Vorstand

Das Unternehmen freut sich auch, die kürzliche Ernennung von Georg Hochwimmer zum Direktor des Unternehmens (die "Ernennung") bekannt zu geben.

Dr. Hochwimmer ist leitender Analyst bei General Research GmbH, einem führenden Münchner Wertpapierresearch- und Analyseunternehmen. Dr. Hochwimmer ist ein bekannter Unternehmensberater und Akadmiker, der die Entwicklung mehrerer hochprofitabler Unternehmen in ganz Europa maßgeblich mitgestaltet. Er ist CEO der supraMAT Technologies AG, einem Gründerzentrum für deutsche Technologieunternehmen. Er hat führende deutsche technische Start-ups wie Jenabatteries, SmartDyelivery und Trophosys gegründet. Außerdem ist er Geschäftsführer von Microdrop Technologies, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich 3D-Mikrodruck. Dr. Hochwimmer hat Hochschulabschlüsse in Chemie und Maschinenbau.

In Verbindung mit der Ernennung von Dr. Hochwimmer hat das Unternehmen jetzt den Rücktritt von Dan Drogram als Direktor des Unternehmens akzeptiert.

Dan Drogman, CEO bei Smart Spaces, sagte dazu: "Es war mir eine Freude, in den letzten Jahren das Wachstum und die Entwicklung von Midpoint zu unterstützen. Ich bin dem Team dankbar für die zwischen uns geknüpften Geschäftsbeziehungen. Ich trete nun von dieser Position zurück, um mein schnell wachsendes Unternehmen Smart Spaces für intelligente Gebäudetechnik und das Internet der Dinge (Internet of Things, kurz: IoT) zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass Smart Spaces Kunde von Midpoint ist und Midpoint bei der Erschließung des gewerblichen Immobilienmarktes für zusätzliche Einnahmequellen und Wachstum unterstützen wird."

Der Chairman und President von Midpoint, David Wong, fügte hinzu: "Wir möchten Mr. Drogman für seine jahrelangen Dienste und tatkräftige Unterstützung unseres Unternehmens danken und würden die Gelegenheit begrüßen, wieder mit Mr. Drogman zusammenzuarbeiten."

Beilegung eines früheren Rechtsstreits

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es zwischenzeitlich eine frühere Klage eines ehemaligen Direktors und leitenden Angestellten gegen das Unternehmen beigelegt hat.

Über Midpoint

Midpoint mit Sitz in London, UK, ist ein von der FCA autorisiertes Zahlungsinstitut, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen und Devisenhandel spezialisiert hat. KMU, Fachleute aus Übersee, Immobilienbesitzer, ausländische Studenten, Einzelpersonen und alle, die mit internationalen Zahlungen zu tun haben, nutzen die US-patentgeschützte Plattform von Midpoint für transparente Mehrparteien- und Mehrwährungsdienstleistungen.

Midpoint wickelt derzeit Transaktionen in 24 Währungen ab und ist in der Lage, in über 200 Ländern Zahlungen einzuziehen und zu überweisen. Diese äußerst sichere Plattform bietet den Kunden die kosteneffektivsten FX-Transaktionen zum Mittelwert des Interbank-Kauf/Verkaufskurses, so dass der Spread sowie versteckte Kosten und Gebühren entfallen.

Midpoint Holdings Limited ist an der TSX Venture Exchange notiert und hat eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Für weitere Informationen über Midpoint besuchen Sie bitte: https://www.midpoint.com.

Über Smart Spaces

Smart Spaces ist ein Gebäudemanagement-Betriebssystem, das sowohl eine Digital Twin [virtuelle Replikation eines physischen Objekts] -App als auch eine App zur Kundenbindung bereitstellt. Smart Spaces bedient mittlerweile große Immobilienunternehmen wie Great Portland Estates, AXA IM- Real Assets und Aviva.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Corbin Comishin, CFO David Wong, President and CEO Midpoint Holdings Limited, 22-25 Portman Close, Marylebone, 505 Kootenay Street, Nelson, London W1H 6BS, Vereinigtes Königreich British Columbia V1L 1K9, Kanada Tel: 0044 20 7448 3082 Tel: 001 250 352 7667 E-Mail: info@midpoint.com

Die TSX Venture Exchange (die "TSXV") und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung und haben ihren Inhalt weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "können", "werden", "würden", "Potenzial", "vorgeschlagen" und andere ähnliche Ausdrücke bzw. durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Prognosen abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen sich Midpoint und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, sollten die Leser die den Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) von Midpoint lesen. Midpoint übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann eine Verletzung der US-Wertpapiergesetze darstellen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54037Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54037&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5980292059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA5980292059