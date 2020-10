Shanghai (ots/PRNewswire) - Die von der China Toy & Juvenile Products Association veranstaltete China Kids Expo ("CKE") wurde am 21. Oktober 2020 im New International Expo Center in Shanghai eröffnet. Goodbaby International Holdings Limited ("Goodbaby") (1086.HK), ein führendes Unternehmen für Elternprodukte, hat auf der CKE eine breite Palette von Baby- und Kinderprodukten der wichtigsten Marken der Gruppe präsentiert: gb, Cybex, Evenflo, Rollplay und happy dino.Im Einklang mit der Markenstrategie, die darauf abzielt, ein komplettes Sortiment an Produkten für Eltern aufzubauen, hat Goodbaby mehrere Ausstellungsbereiche für immersive Erlebnisse wie Outdoor, Reisen, Füttern, Waschen und Stillen eingerichtet. Zu den ausgestellten Produkten gehören Kinderwagen, Babyautositze, Mitfahrbretter, Nahrungsmittel, Baby- und Kleinkindbekleidung, persönliche Reinigungs- und Pflegeprodukte usw. - Produkte, die eine Komplettlösung für verschiedene Aspekte des elterlichen Lebens bieten.Um der Vorliebe der Gen Z für leichte, hochwertige und stilvolle Kinderwagen entgegenzukommen, hat Goodbaby kürzlich den FYN vorgestellt, der gerade mit dem G-Mark 2020 Good Design Best 100 Award ausgezeichnet wurde, und der während der CKE sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Der FYN ist ultraleicht - der Kinderwagenrahmen ist aus Kohlefaser und wiegt nur 3,9 kg. Man kann ihn leicht mit einem Finger hochhalten. Der FYN ist widerstandsfähig - bei gleichem Volumen ist Kohlefaser 10-mal stärker als Stahl und 16-mal stärker als Aluminium. Er kann sogar einen Erwachsenen mit 80 kg Gewicht tragen. Der FYN ist high-tech und verfügt über DuPont SORONA Polsterung. Der SORONA-Stoff bietet mehrere Vorteile, wie Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit.Neben der High-End-Technologie haben auch die auffälligen, modischen und einzigartigen Designs der Goodbaby-Produkte die Besucher der CKE beeindruckt. Goodbaby hat eine globale Kreativplattform aufgebaut und hat die weltbesten kreativen Talente aus den Bereichen Design, Mode, Kunst und industrielle Forschung und Entwicklung sowie mehr als 120 internationale IP-Spezialisten zusammengeführt. Vertreter der verschiedenen Richtungen werden zu gemeinsamen Kreationen angeregt, und es werden kontinuierlich innovative Produkte hervorgebracht.Langfristig strebt Goodbaby an, eine Lifestyle-zentrierte Marke zu werden, die jedem Familienmitglied etwas zu bieten hat, indem das Unternehmen mit einem Sortiment von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Soziales, Bildung, Gesundheit, Sport und Unterhaltung auf die Bedürfnisse aller eingeht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1323889/GOOD_DESIGN_AWARD_BEST_100.jpgPressekontakt:Li Jiewei+86-199-3565-9893lijiewei@tjpa-china.orOriginal-Content von: Goodbaby International Holdings Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116096/4749906