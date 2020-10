RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum BER:

"Der stete Quell für Kabarettisten scheint versiegt. Der neue Berliner Flughafen ist fertig. Geschenkt, wenn Architekten nörgeln, moderne Flughäfen sähen anders aus, aber wenn Betriebswirtschaftler prognostizieren, dass jedes Jahr mindestens eine Milliarde Euro Staatshilfen nötig sind, droht weiteres Ungemach. Zugegeben: Corona trifft auch dieses Megaprojekt. Die Passagierzahlen sind eingebrochen, Umsatz-, Gewinn- und Verlustrechnungen sind Makulatur. Vielleicht liegen die Kritiker dennoch falsch, und die optimistischen Lokalpatrioten werden noch jubilieren. Sie verweisen etwa auf den Elektrowagenhersteller Tesla, der nicht weit weg 12000 Arbeitsplätze schaffen will. Möglich ist auch, dass Berlin einfach nicht den wirtschaftlichen Anschluss an starke Industrieregionen in Deutschland finden wird. Kurzum: Die Debatte wird weitergehen. Die Pannenserie wahrscheinlich auch. Dass etwa keine Rolltreppe zu den Bahnsteigen führt, lässt die Kabarettisten aufatmen."/yyzz/DP/he