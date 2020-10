AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Zeitung" zu Corona-Maßnahmen:

"Die Politik schwört die Bevölkerung auf harte Wochen, ja Monate ein. Das ist verantwortlich, solange der Bogen nur nicht überzogen wird. Verhältnismäßigkeit ist geboten, zumal die emotionalen Wogen hochschlagen. Ein Krisenmanager sollte seine Worte gut abwägen und nicht noch zusätzlich Ängste schüren. Das ist es, was die Menschen in dieser Situation am wenigsten brauchen können. Angst ist ein schlechter Berater. Sie lässt sich aber nicht immer vermeiden. Vertrauen wir auf die Verantwortlichen und sorgen dafür, dass jeder an seiner Stelle und nach seinen Möglichketen dazu beiträgt, dass wir gut ins nächste Jahr kommen."/yyzz/DP/he