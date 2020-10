Daimler ist auf alles vorbereitet

Tesla hält Daimler & Co auf Trab

Zunächst dachten viele Marktteilnehmer, dass lediglich Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) in den schwierigen von Corona geprägten Zeiten, gute Geschäfte verbuchen könnte. Die jüngsten Daimler-Zahlen zeigen jedoch, dass sich die schlimmsten Befürchtungen in der Autobranche in vielen Fällen nicht bewahrheitet haben und dass die Schwaben früher als erhofft von einer Erholung am Markt profitieren konnten. Eine solch positive Nachricht war umso wichtiger, da derzeit eine zweite Corona-Infektionswelle anrollt und der Wirtschaft durch einen erneut drohenden Lockdown neues Ungemach droht. Außerdem benötigt Daimler gute Nachrichten, um mit Tesla mithalten zu können.

Insbesondere, wenn man bedenkt, dass der kalifornische Elektrowagenbauer derzeit das Großprojekt Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg quasi vor der Haustür der deutschen Konkurrenz vorantreibt. Diese ist viel zu spät auf den Zug Elektromobilität aufgesprungen. Tesla hat sich in diesem Bereich, der als wichtiger Bestandteil der Mobilität der Zukunft angesehen wird, in den vergangenen Jahren einen enormen Vorsprung erarbeitet. Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) & Co müssen nun milliardenschwere Investitionen stemmen, um nicht abgehängt zu werden. Gleichzeitig darf das Thema autonomes Fahren nicht vergessen werden. Und dies ausgerechnet in einer Zeit, in der Corona der Branche zusätzliche Herausforderungen beschert. Bei Daimler glaubt man jedoch, die richtige Strategie zu besitzen.

