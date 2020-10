Wasserstoff wird vor allem bei schweren Fortbewegungsmitteln (wie Lkws, Zügen, Flugzeugen), für die Langstrecke und in der Industrie als Möglichkeit gesehen, den CO2-Ausstoß drastisch zu senken und trotzdem hinsichtlich Leistung und Effizienz keine Abstriche machen zu müssen. Die Industrie steht immer noch ganz am Anfang, gewinnt jedoch zunehmend Großinvestoren. Darüber hinaus ist eine stetige Vernetzung erkennbar, denn grüner Wasserstoff lässt sich in manchen Regionen der Welt effektiver produzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...