Kopfschwindel nach so einer Woche am Aktienmarkt? Dann sind Sie hier richtig. Werfen Sie zusammen mit Moderator Michael Hüsgen und Bernecker-Experte Volker Schulz (Redaktion "Der Aktionärsbrief") einen Blick auf das Marktgeschehen inkl. dem Schnelltest, wo 8 Aktien kurz und knackig einsortiert wurden. Was war in der Sendung vom 29.10.2020 im Sortiment?





++ Markteinschätzung

++ SAP - das ist schon enttäuschend!

++ Defama - Enttäuschungsdelle für Käufe nutzen?

++ BYD - kennt kein Halten mehr

++ Nio - Guter Kandidat, um die chinesische E-Mobility-Story zu begleiten?

++ PNE - was für eine relative Stärke!

++ JinkoSolar - aktuell schlicht zu teuer!

++ Ørsted - Kaufkandidat bei einem Rücksetzer?

++ Invacare - was läuft da falsch?





