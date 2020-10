Als Fortentwicklung der Iris-Xe, die als Grafikeinheit in den Tiger-Lake-Prozessoren eingesetzt wird, bringt Intel mit der Xe Max eine eigenständige GPU, die zunächst in Notebooks von Acer, Asus und Dell debütieren wird. Intels Iris Xe Max ist ein Grafikchip, der auf dem seit Jahresbeginn in Entwicklerkreisen kursierenden DG1, basiert. Er stellt eine Soloversion des in den mobilen Core-Prozessoren der elften Generation aka Tiger Lake integrierten Xe-Chips dar. Zusatz-GPU für Kreativprogramme wie Videoeditoren Wie die Xe-Einheit startet auch die Iris Xe Max zunächst in Notebooks, wo sie als Zusatz-GPU vorgesehen ...

