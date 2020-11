Kommt der Börsencrash, oder kommt er nicht? Die rabenschwarze Kalenderwoche 44 könnte erst der Anfang sein. Aber noch ist alles halb so wild. Der DAX hat ein Wochenminus von rund 8 % produziert - na und? Ja, ein Plus von 8 % wäre sicher besser gewesen. Doch ein echter Börsencrash ist das noch lange nicht. Der beginnt nach Meinung der meisten Lehrbücher erst ab einem Kursrutsch von mindestens 20 %. Die Grenze zwischen Korrektur und Börsencrash wurde also rein theoretisch noch nicht überschritten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...