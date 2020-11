Unterföhring (ots) --Von Montag bis Sonntag überträgt Sky das Rolex Paris Masterstäglich live und exklusiv -Weitere Teilnehmer in Paris-Bercy sind unter anderem Jan-LennardStruff sowie die Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev,Andrey Rublev, Diego Schwartzman und Matteo Berrettini -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabeisein -"Dein Hammer Herbst auf Sky Sport": Weltklasse-Sport im Oktoberund November täglich live Auch auf der ATP Tour war 2020 alles anders. Aufgrund der vorübergehenden Unterbrechung des Spielbetriebs konnten in diesem Jahr nur drei der Vier Grand-Slam-Turniere ausgetragen werden. In der kommenden Woche steht das ebenfalls erst dritte und letzte Masters-Turnier der ATP-Saison auf dem Programm.Ab Montag berichtet Sky täglich live und exklusiv vom Rolex Paris Masters im Bezirk Bercy, das traditionell als letztes großes Turnier des Jahres vor den ATP Finals ausgetragen wird. Kommentatoren für Sky sind Marcel Meinert, der auch das Finale am nächsten Sonntag kommentiert, sowie Stefan Hempel, Paul Häuser und Markus Götz.Mit dabei ist auch Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev, der mit dem Rückenwind des zweifachen Turniersiegs in Köln nach Paris kommt. Ein ganz besonderes Turnier könnte es für Rafael Nadal werden. Der Spanier, der mit dem 13. Triumph in Roland Garros kürzlich seinen 20. Grand-Slam-Titel feierte, konnte das andere große Turnier in Frankreichs Hauptstadt noch nie gewinnen, stand nur einmal 2007 im Finale. Sollte er den Bann dieses Mal brechen können, wäre es zugleich der 36. Masters-Sieg seiner Karriere, womit er den von Novak Djokovic gehaltenen Rekord einstellen würde.Zu den weiteren Teilnehmern gehören unter anderem Jan-Lennard Struff sowie die Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman und Matteo Berrettini."Dein Hammer Herbst auf Sky Sport": Weltklasse-Sport live im Oktober und November täglichOb Fußball aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der UEFA Champions League oder der Premier League, die Formel 1, die Liqui Moly Handball-Bundesliga, die ATP Tour oder Golf: von Oktober bis November überträgt Sky jeden Tag große Sport-Momente live.In den kommenden drei Wochen bedeutet das auch täglich Weltklasse-Tennis live. In der Woche nach dem Masters in Paris berichtet Sky auch vom ATP 250 Turnier in Sofia täglich live, vom 15. bis 22. November überträgt Sky dann alle Matches der ATP Finals in London live und exklusiv.Eine Übersicht über alle Programm-Highlights im Hammer Herbst ist unter sky.de/herbst abrufbar.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Tennis-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Tennisfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Das Rolex Paris Masters live bei Sky Sport:Montag: Tag 1 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2Dienstag: Tag 2 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 5)Mittwoch: Tag 3 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 4)Donnerstag: Tag 4 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1Freitag: Tag 5, das Viertelfinale ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 2Samstag: Tag 6, das Halbfinale ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 2Sonntag: Tag 7, das Finale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 2, das Doppelfinale ab 12.15 Uhr live auf Sky Sport 2Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4750325