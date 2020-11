Stuttgart/Berlin (ots) - Stars & Stories auf Facebook, Instagram, YouTube und auf SWR.de/SchlagerStuttgart/Berlin. SWR Schlager, das multimediale Online-Format, ist kürzlich neu gestartet mit tagesaktuellen Beiträgen auf Instagram, Facebook und eigener Homepage über die Stars der Szene und hat dabei auch jüngere Schlagerfans im Visier. Ab Donnerstag, 5. November 2020, gibt es SWR Schlager auch auf YouTube mit dem sportlichen Talk "On Mai Way"."On Mai Way" - Der Laufband-Talk mit Vanessa MaiEin Studio mit zwei Laufbändern - mehr braucht es nicht für "On Mai Way", das neue Talkformat auf dem YouTube-Kanal von SWR Schlager mit Vanessa Mai, das am Donnerstag, 5. November, um 17 Uhr startet. Vanessa Mai als sportliche Gastgeberin auf dem einen Laufband, Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold als Gast der ersten Sendung auf dem zweiten Laufband. Wie im Sportstudio auch, geht es nach einem lockeren Trab zum Aufwärmen mal schneller, mal steiler bis zum Schlusssprint. Je schneller das Band läuft, desto brisanter werden auch die Fragen und dazwischen gibt es für beide auch noch Quiz-Fragen zu lösen. In Summe 30 Minuten Interview im Laufschritt, das spontane und authentische Gesprächspartner*innen präsentiert.In der zweiten Ausgabe am Donnerstag, 12. November, macht sich Giovanni Zarrella mit Vanessa Mai auf den Weg. Außerdem auf dem Laufband: Caro Niemczyk (Glasperlenspiel), Jochen Schropp (Schauspieler), Falco Punch (TikTok-Star) und Madeline Juno (Singer-Songwriterin). Die Folgen werden bis zum 10. Dezember immer donnerstags ab 17 Uhr auf YouTube veröffentlicht. Vom 5. Dezember an sind alle "On Mai Way"-Folgen in der ARD Mediathek abrufbar. "On Mai Way" ist eine Produktion des Digitalstudios "DRIVE beta" aus Berlin im Auftrag des SWR.Beim Quiz geht es für Gast und Gastgeberin ans EingemachteIn der Quiz Time sind sowohl Vanessa Mai als auch ihr jeweiliger Gast gefordert. Bei "Double Time" etwa werden bekannte Songs angespielt, die im entferntesten Sinne mit dem Gast zu tun haben und von ihm und Vanessa Mai erraten werden müssen. Die Herausforderung: Der Song läuft in doppelter Geschwindigkeit - genauso wie das Laufband.Die unterschiedlichen Etappen im ÜberblickUngefähr zur Halbzeit der Folge wird der Weg steiler, hebt sich der Vorderteil des Laufbands an. Es geht bergauf, um Tabus, Gerüchte und Geheimnisse aufzuklären. Die Fragen für die Bergetappe stammen zum Teil auch aus der Community von SWR Schlager. Ganz besonders rasant ist der Schlusssprint: Zehn schnelle Fragen, die der Gast jeweils nur mit einem Wort beantworten muss - beziehungsweis darf. Aber viel Luft für lange Antworten dürfte bis dahin ohnehin nicht mehr geblieben sein.Die Moderatorin und GastgeberinEs war ein lang gehegter Wunsch: Vanessa Mai, 1992 in Backnang bei Stuttgart geboren, wollte nicht nur ihre Songs im Radio hören, sondern auch Radio mitgestalten: "Ich bin mit dem SWR groß geworden und wollte einfach mal selbst ausprobieren, wie das ist, Radio zu machen", so Mai. Im Frühjahr dieses Jahres war es so weit. Gemeinsam mit SWR4-Moderator Jörg Assenheimer war sie immer mittwochs von 6 bis 10 Uhr "on Air". Beim Publikum und der Redaktion kam die Doppelmoderation bestens an und das Engagement wurde verlängert. Bis Weihnachten moderiert Vanessa Mai gemeinsam mit Jörg Assenheimer wieder die Frühsendung und am 5. November startet "On Mai Way".Die Gäste - Folge 1 am 5. November: Ikke HüftgoldDer Partyschlager-Sänger, Produzent und Unternehmer Matthias Distel, alias Ikke Hüftgold, wurde 1976 in Limburg an der Lahn geboren. Eine verlorene Wette brachte ihn zum Partyschlager und ein Auftritt 2009 im Bierkönig auf Mallorca machte ihn zur Kultfigur. Auf der beliebten Ferieninsel war er zwischenzeitlich der meistgebuchte deutsche männliche Künstler mit drei Auftritten in der Woche. Seine Markenzeichen sind der Trainingsanzug und sein erhobener Mittelfinger beim Betreten der Bühne.SWR Schlager im Netz, auf Facebook, Instagram und YouTubeSWR Schlager ist mehr als nur Information, es ist vielmehr ein wahres Schlager-Universum: Via Homepage, Facebook-Seite, Instagram-Plattform und auf YouTube können Fans ihren Stars ganz nahekommen und direkt mit ihnen interagieren. Sie können Fragen stellen, kommentieren und ihren Lieblingen zum Geburtstag gratulieren. Kurze Videos geben spannende Einblicke ins Privatleben: Sängerin Kerstin Ott etwa verrät, ob sie an das Schicksal oder den Zufall glaubt und warum man besser nicht klauen sollte. Der Schweizer Sänger Vincent Gross stellt seinen kleinen Hund vor. Immer donnerstags ab 17 Uhr gibt es eine neue Folge des Laufband-Talks mit Vanessa Mai. Auf der neuen SWR Webseite SWR.de/schlager lassen sich alle Schlager-News in Ruhe nachlesen. Besonders beliebt sind die "Weekend-Vibes" - das Wochenende der Stars in Bildern - und die Links zu den aktuellen Musikvideos und zu der Rubrik "Schlagerstars und die Liebe".