DJ Generalbundesanwalt: Deutschland weiter im Fadenkreuz radikaler Islamisten

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Anschlag von Nizza hat Generalbundesanwalt Peter Frank die Deutschen davor gewarnt, die Gefahr des islamistischen Terrorismus zu unterschätzen. Im Interview mit Welt am Sonntag sagte Frank: "Die Bedrohung durch den islamistisch motivierten Terrorismus ist und bleibt groß. Ich warne davor zu glauben, der islamistische Terrorismus sei auf dem Rückzug, nur weil es in diesem Jahr in Deutschland keine komplexen Anschläge gegeben hat." Die Ereignisse in Frankreich, aber auch die Festnahmen in Deutschland in diesem Jahr zeigten: "Deutschland und Westeuropa sind weiterhin im Fadenkreuz radikaler Islamisten."

Frank geht von 620 islamistischen Gefährdern aus. Der Generalbundesanwalt sagte ferner: "Quantitativ nimmt uns der islamistische Terrorismus noch immer am meisten in Anspruch. Im Jahr 2020 haben wir bislang rund 320 Verfahren aus diesem Phänomenbereich neu eingeleitet."

November 01, 2020 05:22 ET (10:22 GMT)

