Moneygram International (MGI): Gap-Up nach den Earnings. Jetzt Long Trade mit CRV 2.6? >>> PULLBACK SETUP <<<

Quartalszahlen weit über den Erwartungen. Boom bei internationalen Geldtransfers beflügelt Moneygram International (MGI). Chartformation deutet Momentum an.

Symbol:ISIN:Die Aktie hat sich mit einem Plus von über 250 Prozent in den vergangenen sechs Monaten sehr positiv entwickelt. Am Freitag gab es nach den Earnings ein Gap-Up zu einem neuen Allzeithoch. Die Chartformation deutet daraufhin, dass sich die Kursentwicklung des Wertpapiers in den nächsten Tagen weiter dynamisch nach oben entwickeln könnte.Moneygram International ist der weltweit zweitgrößte Anbieter für internationale Geldtransfers. Das Unternehmen ist mit fast 350.000 Filialen in über 200 Staaten vertreten. Bei den letzten Quartalszahlen hat es mit 0.15 USD Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten weit übertroffen. Diese lagen bei 0.02 je Aktie. Der Umsatz blieb gegenüber dem Vergleichseitraum des Vorjahres nahezu unverändert.Kaufsignal: 5.18 USD, Kursziel: 5.92 USD, Stopp Loss: 4.89 USDUnser Setup ist angesichts der volatilen Lage an den Märkte eher kurzfristig konzipiert. Trigger und Stopp Loss sind relativ eng gesetzt. Womöglich können wir intraday diese Marken etwas knapper setzen und das Chance-Risiko-Verhältnis besser aussehen lassen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MGI.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/moneygram-international-mgi-gap-up-nach-den-earnings-jetzt-long-trade-mit-crv-2-6/