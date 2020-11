Wegen Verstößen gegen Gesetze zur Rücknahme von Elektroauto-Batterien hat das deutsche Umweltbundesamt ein Bußgeld in Höhe von zwölf Millionen Euro gegen Tesla verhängt. In dem Bericht für die US-Börsenaufsicht SEC zum abgelaufenen dritten Quartal hat Tesla neben sprudelnden Gewinnen und einem gestiegenen Umsatz auch ein vom deutschen Umweltbundesamt verhängtes Bußgeld gemeldet. Die Strafe gegen Teslas Deutschlandgeschäft beläuft sich demnach auf zwölf Millionen Euro. Grund sei, dass Tesla sich nicht an Gesetze über die Verpflichtung zur Rücknahme von Batterien ...

