Jetzt wird es spannend!: Mining News KW 44-2020 - Unsicherheiten belasten - NOCH!

Alles in allem erinnert der aktuelle Börseneinbruch stark an das Frühjahr! Zumal auch die Situation relativ gleich, bzw. sogar noch bedrohlicher erscheint!

damit stellen sich natürlich folgende Fragen: Erleben wir jetzt das gleiche Kursbeben wie im März, mit anschließender kräftiger Erholung? Sind wir schon im Bereich der Kaufkurse? Wie wirkt sich die US-Wahl auf die Kurse aus? Was machen die Notenbanken aus dieser sich zuspitzenden COVID-19-Situation?

Klare Antworten sind auf diese Fragen derzeit nicht zu bekommen! Wie auch, da noch niemand mit Bestimmtheit sagen kann, ob die Maßnahmen der Politik überhaupt greifen werden. Das sind unserer Meinung nach eindeutig zuviel Unbekannte in der Gleichung, weshalb für die kommende Woche wahrscheinlich nicht mit nachhaltig steigenden Kursen gerechnet werden sollte!

Sollten die Notenbanken allerdings neue Konjunkturhilfen in Aussicht stellen und auch nach der Präsidentschaftswahl in den USA ein gigantisches Konjunkturpaket verabschieden, stehen die Zeichen wieder auf deutlich und nachhaltig steigende Kurse, da sind sich viele Marktbeobachter einig.

Beschleunigt werden könnte der Börsenaufschwung dann von den Anlegern, die noch aus Angst aufspringen, den zweiten Corona-Aufschwung zu verpassen.

Allerdings sollte man nicht vergessen, dass Angst und Gier für gewöhnlich sehr schlechte Ratgeber an der Börse sind. Seit Monaten hatten die Anleger Angst, steigende Kurse zu verpassen und griffen deshalb gierig zu. Doch zuletzt hat die Angst überwogen und führte in den vergangenen Tagen zu deutlichen Kursabschlägen.

Gleiches kann man auf Gold übertragen! Die Psyche ist das Problem vieler Anleger. Von unter 1.600,- USD je Feinunze ging es binnen weniger Monate auf über 2.060,- USD je Feinunze nach oben. Verpasst haben diese Rallye die Investoren, die sich im März von der Panik haben anstecken lassen und alles verkauft haben.

Quelle: StockCharts

Diejenigen, die bei einem Rücksetzer kaufen wollten trauen sich noch immer nicht rein, da die Angst vor noch weiter fallenden Kursen dominiert! Ein "Teufelskreis"!

Aufgrund der schlechten Gesamtmarktstimmung ging es auch für den Goldpreis in der vergangenen Woche wieder etwas tiefer, auf rund 1.880,- USD je Feinunze. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen charttechnischen Dreieck nach unten hat die Ausgangslage des Edelmetalls etwas verschlechtert, weshalb ein Fallen bis auf die Unterstützung, die im Bereich 1.850,- USD je Feinunze verläuft, nicht auszuschließen ist! Die langfristigen Aussichten für Edelmetalle sind allerdings nach wie vor hervorragend!

Deshalb gehen wir davon aus, dass Edelmetalle und erst recht die gut aufgestellten Rohstoffwerte mittlerweile wieder auf interessanten Kursniveaus angelangt sind. Um das zu verdeutlichen, haben wir Im Folgenden die unserer Meinung nach wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche zusammengefasst.

