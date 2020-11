Freiburg (ots) - Was nun gefragt ist, ist Geduld. Es wird zwei, drei Wochen dauern, bis wir sehen, ob der Teil-Lockdown das bringt, was er bringen soll. Gelingen aber, das steht jetzt schon fest, kann es nur, wenn sich alle daran halten, ihre Kontakte zu reduzieren. Verordnungen sind das eine, Mitmachen ist das andere. Es sollte uns umso leichter fallen, als die kommenden vier Wochen eben nur vier Wochen sind und weil sie sich doch von den Monaten im Frühjahr unterscheiden. Die Schulen und Kindertagesstätten sind weiterhin offen, der Stress für Kinder und Eltern fällt weg. Die Geschäfte sind auch weiterhin offen, so geisterhaft wie im Frühjahr werden unsere Städte nicht sein. http://mehr.bz/bof8594



