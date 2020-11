Düsseldorf (ots) - Einige Unternehmen aus NRW begrüßen die am 2. November startenden härteren Corona-Regeln, zu denen auch die Schließung der Gastronomie im November gehört. "Angemessen und erforderlich", seien die Regeln, erklärt der Chemiekonzern Evonik gegenüber der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Die Schritte seien "grundsätzlich richtig", um "die Gesundheit der Menschen zu schützen", meint Henkel, aber es sei wichtig, den betroffenen Firmen - wie geplant - schnell zu helfen. "Wir unterstützen alle beschlossenen Maßnahmen", erklärt Vodafone. Man vertraue "auf das Wissen und die Empfehlungen der Experten". Lanxess verkündet, es sei "wünschenswert", dass die Maßnahmen "so schnell wie möglich wieder aufgehoben werden können".



Die Metro meint, nun würde "eine ganze Branche abgestraft, die mit "großem Einsatz und Investitionen dafür gesorgt hat, dass der Besuch im Restaurant sehr sicher ist". Der Hintergrund ist, dass Metro viele Restaurants beliefert. Das Unternehmen meint, es werde sich nur das Infektionsrisiko erhöhen, wenn Menschen sich mehr in einem privaten Umfeld treffen.



www.rp-online.de



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4750611

VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de