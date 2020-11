Es gibt ein heißes, neues animiertes Feature in voller Länge, das heutzutage im Trend liegt. Over the Moon hat alle Markenzeichen eines typischen Walt Disney (WKN:855686)-Kinoblockbusters. Es hat knackige Animationen, eine All-Star-Besetzung und musikalische Ohrwürmer. Regie führt sogar der langjährige Disney-Charakteranimator Glen Keane. Aber Over the Moon wird nicht von Disney ausgestrahlt und der Projektor in einem Multiplex in deiner Nähe wird sicher nicht angeworfen. Over the Moon ist momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...