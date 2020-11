Die wahrscheinlich größte berufliche Herausforderung ihres Lebens wartete dieses Jahr auf unzählige Kampagnenstrategen in den USA. Die US-Präsidentschaftswahl 2020: ein wahres Lehrstück für jeden Social-Media-Ads-Profi. Die Zeit, in der der Wahlkampf in den USA über kostspielige TV-Kampagnen und Duelle der Kandidaten geprägt wurde, ist nicht vorbei, ihren Zenit hat sie mittlerweile aber überschritten. Nicht nur die Kandidaten und ihre Teams, sondern auch die Medien haben erkannt, dass die politische Musik online spielt. Für das Jahr 2023 werden 317,1 Millionen in den USA lebende Internetnutzer prognostiziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...