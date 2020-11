Medienmitteilung

Hadassah Medical Center - SHL Telemedicine - Hebrew University entwickeln gemeinsam KI-Tool

Vorhersage zukünftiger lebensbedrohlicher kardialer Ereignisse auf der Grundlage von SHL-EKG-Geräten, einschliesslich der SmartHeart Technologie, die es jeder Person ermöglicht, ein ferngesteuertes vollständiges 12-Kanal-EKG durchzuführen

Tel Aviv / Zürich, 2. November 2020 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der portablen, FDA bewilligten, 12-Kanal-EKG Geräte für den persönlichen Gebrauch, die Yissum Research Development Company der Hebräischen Universität Jerusalem Ltd. und das Hadassah Medical Center, vertreten durch die Hadasit Medical Research and Development Services Ltd. - gaben heute eine Vereinbarung zur Entwicklung eines Instruments der Künstlichen Intelligenz - KI zur Vorhersage zukünftiger lebensbedrohlicher kardialer Ereignisse auf der Grundlage der vollständigen Überwachung mittels 12-Kanal-EKG bekannt.

Gemäss der Vereinbarung werden die Parteien bei der Entwicklung des KI-Tools mit den leitenden Forschern der kardiologischen Abteilung des Hadassah Medical Center und mit Dr. Yuval Binjamini der Abteilung für Statistik und Datenwissenschaft der Hebräischen Universität Jerusalem zusammenarbeiten.

Zum Forscherteam der kardiologischen Abteilung des Hadassah Ein Kerem Medical Centers gehören Dr. Yitschak Biton, Prof. David Luria und Dr. Orr Tomer, die mit Dr. Yuval Binjamini der Abteilung für Statistik und Datenwissenschaft von der Hebräischen Universität zusammenarbeiten. Sie nutzen eine Technologie, die künstliche Intelligenz (neuronale Netze) einschliesst, um Instrumente zur Vorhersage zukünftiger lebensbedrohlicher kardialer Ereignisse auf der Grundlage eines vollständigen 12-Kanal-EKGs zu schaffen. Das System wird Big Data verwenden, die durch die einzigartige Technologie von SHL Telemedizin aggregiert werden, und soll innerhalb von Millisekunden Marker erkennen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Der Einsatz des KI-Tools wird eine Risikostratifizierung ermöglichen und die effektive und schnelle Identifizierung von Risikopatienten ermöglichen, um lebensrettende Behandlungen zu ermöglichen.

Dr. Yitschak Biton, leitender Kardiologe bei Hadassah sagte: "Dieses AI-Tool wird eine schnelle und frühe Erkennung von Menschen ermöglichen, die aufgrund vorhergesagter kardialer Ereignisse eine Behandlung benötigen. Wo immer sich der Patient einem EKG unterzieht, wird das System in der Lage sein, einen lebensbedrohlichen Zustand zu erkennen und darauf hinzuweisen. Der Einsatz eines solchen Systems wird es ermöglichen, eine lebensrettende Behandlung schnell durchzuführen.

"Die medizinische Welt bewegt sich in Richtung einer Adaption der künstlichen Intelligenz - KI zur Vorhersage zukünftiger Risiken und für die Präventivmedizin", sagte Erez Nachtomy, CEO von SHL Telemedizin. "SHL verfügt über eine einzigartige, von der FDA genehmigte und patentierte SmartHeart Technologie zur Durchführung eines vollständigen 12-Kanal-EKGs, jederzeit und von überall. Mit dieser Technologie ist es möglich, KI-Tools zu integrieren, so wie in diesem Rahmen in Zusammenarbeit mit dem Hadassah Medical Center und der Hebräischen Universität Jerusalem entwickelte Tool. Zusammen mit unseren Aktivitäten in Israel beschleunigen wir derzeit eine erhebliche Ausweitung des Einsatzes unserer Technologie aufgrund eines grundlegenden Bedarfs im Anschluss an COVID-19 sowie aufgrund des sich ändernden regulatorischen Umfelds in Deutschland und den USA, das den Übergang zu Ferndiensten unterstützt, die zum Standard der Versorgung werden. Diese Möglichkeiten auf dem deutschen und dem US-amerikanischen Markt sind für SHL von grosser Bedeutung".

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Über Yissum

Yissum ist die Technologietransfergesellschaft der Hebräischen Universität Jerusalem. Das 1964 gegründete Unternehmen ist das dritte seiner Art und dient als Brücke zwischen der akademischen Spitzenforschung und einer globalen Gemeinschaft von Unternehmern, Investoren und der Industrie. Die Mission von Yissum besteht darin, der Gesellschaft durch die Umwandlung aussergewöhnlicher Innovationen und Transformationstechnologien in kommerzielle Lösungen, die unsere dringendsten globalen Herausforderungen angehen, Nutzen zu bringen. Yissum hat über 10'750 Patente angemeldet, die 3'000 Erfindungen abdecken; über 1'050 Technologien lizenziert und mehr als 150 Portfoliounternehmen mitgegründet, die Kooperationsabkommen mit führenden internationalen Unternehmen umsetzen. Weitere Informationen unter www.yissum.co.il.

Über Hadasit

Hadasit ist die Technologietransfergesellschaft des Hadassah Medical Centers in Jerusalem. Aufgabe von Hadasit ist es, die Spitzenforschung des Hadassah Medical Center in marktfähige medizinische Technologien umzuwandeln. Hadasit setzt bahnbrechende Ideen in marktfähige Produkte und Dienstleistungen um, die die Welt verändern und verbessern können. Hadasit gründet Spin-Off Unternehmen, lizenziert Technologien und arbeitet mit führenden internationalen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Portfolio umfasst mehr als 250 aktive Patent-Familien, die zu zahlreichen medizinischen und kommerziellen Durchbrüchen geführt haben. Dazu gehört auch das Blockbuster-Medikament Doxil, das zusammen mit der Hebräischen Universität erfunden wurde. Das Medikament wurde in Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson entwickelt und wird als Teil einer Chemotherapie zur Behandlung von Eierstock- und Brustkrebs eingesetzt. Weitere Informationen unter www.hadasit.org.il.

