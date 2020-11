NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise nach Quartalszahlen von 93 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Verantwortlich für die verfehlten Erwartungen sowie den enttäuschenden Ausblick seien das schwächere Wachstum der Märkte des Duftstoffe- und Aromenherstellers, das gedämpfte Preisumfeld in Lateinamerika und Herausforderungen im Bereich Geschmacksstoffe für Lebensmittel, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie senkte ihre Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum in diesem Jahr. Zudem hält sie die Aktie trotz der Kursverluste in den vergangenen Wochen für teuer. Das erhöhte Kursziel begründete sie unter anderem mit einer Aktualisierung der Bewertung des Sektors./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 00:15 / GMT





ISIN: DE000SYM9999

