Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1630 US-Dollar und damit so wenig wie seit gut einem Monat nicht mehr. Zuletzt ging der Euro wieder ein wenig höher zu 1,1640 über den Tisch.Auch zum Franken ermässigte sich der Euro und kostet aktuell 1,0674 nach 1,0682 Franken am Freitagabend. Der US-Dollar ...

