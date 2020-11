Die Zeiten werden möglicherweise wieder etwas volatiler. In den letzten Tagen und ein, zwei Wochen sind DAX und Co. jedenfalls teilweise deutlicher korrigiert. Unser heimischer Leitindex notierte zwischenzeitlich um 11.500 Punkte. Damit sind die alten Zwischenhochs von über 13.000 Zählern wieder etwas entfernt. So mancher Foolishe Investor mag jetzt vielleicht nach einem Weg suchen, um dieser Volatilität ein wenig zu entgehen. Wenn du mich fragst, könnte Dividendenwachstum ein Schlüssel zum Erfolg ...

