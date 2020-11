Je nachdem, wie lange man schon an der Börse aktiv ist, hat man sicherlich schon einige gute Phasen erlebt, in denen sich die Aktienkurse lange Zeit äußerst positiv entwickelt haben. Doch man kennt natürlich auch die andere, etwas unangenehmere Seite. Hat nämlich eine Korrektur die Märkte fest im Griff, können sich die Notierungen mitunter auch sehr negativ entwickeln. Wenn ich in solch schlechten Zeiten in mein Depot schaue, dann fällt mir immer wieder eines auf. Nämlich, dass meistens nicht alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...