Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Woche hat es in sich. Über allem steht die Präsidentschaftswahl in den USA, die US-Amerikaner entscheiden in der Nacht auf Mittwoch zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ganz nebenbei gibt es jede Menge Unternehmenszahlen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Amazon, Facebook, Alibaba, Prosus, SAP, RWE und Hypoport. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.