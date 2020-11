DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 8.15 Uhr 75,5 auf 11.553 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 11.538,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.628 und das Tagestief bei 11.497,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 4.700 Kontrakte.

Auf der Unterseite gilt der DAX-Future bei 11.442 Punkten als unterstützt. "Darunter gibt der DAX-Future wieder jegliche Stabilität auf", heißt es in den Mußler-Briefen. Widerstände sieht der technisch orientierte Börsenbrief bei 11.604,5 und bei 11.696 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 02:23 ET (07:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.