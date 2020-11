Im Falle einer DAX-Erweiterung auf 40 Werte dürfte der Onlinehändler Zalando in den Leitindex aufsteigen. Nach der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien steht der Modehändler mit seinen knapp 17 Milliarden Euro nach jüngsten Berechnungen auf Rang 21 unter den größten börsengelisteten deutschen Firmen. So profitierte Zalando im zweiten Quartal von immer mehr Onlinebestellungen von Bekleidung, was sich auch im Q3 fortsetzen dürfte. Weiters geht Zalando den Weg von Amazon, indem der deutsche Online-Modehändler durch einen schnelleren Ausbau des starken Plattformgeschäfts mit Markenanbietern die Profitabilität weiter verbessern will. Im dritten Quartal rechnet Analyst Thomas Maul von der DZ Bank mit einem Umsatzsprung von gut einem Fünftel auf 1,8 Milliarden Euro und einer Verdreifachung der Gewinnmarge (Ebit) gegenüber dem Vorjahresquartal ...

