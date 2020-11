Malters (ots) - Das Umfrageinstitut DemoSCOPE hat im Auftrag von blackfridaydeals.ch (https://www.blackfridaydeals.ch) eine repräsentative Umfrage zum Black Friday in der Schweiz durchgeführt. Es zeigt sich: Trotz der sich rasant ausbreitenden Corona-Pandemie will jede vierte Schweizerin ihre Black Friday Einkäufe im Shopping-Center machen.Seit vier Jahren hat sich der Black Friday als wichtigstes Shoppingevent der Schweiz etabliert. Praktisch jeder namhafte Schweizer Detailhändler hat am Black Friday spezielle Schnäppchen im Angebot, die Kunden geben so viel aus, wie sonst nie. Eine repräsentative Umfrage von DemoSCOPE im Auftrag von blackfridaydeals.ch zeigt: Daran ändert auch Corona nichts.62% der Befragten werden Shopping-Center zum Black Friday meidenMit 62% der grösste Teil der befragten Personen hat vor, Shopping-Center und damit Menschenansammlungen, am Black Friday zu meiden. 12% sind noch unschlüssig. Und 24% der Befragten geben an, trotz der Corona-Pandemie sich nicht vom Einkauf im Shopping-Center abbringen zu lassen.Bei den jüngeren Befragten Personen (15-34 Jahre) geben sogar 28% und damit fast ein Drittel an, im Shopping-Center einkaufen zu wollen. Bei der Risikogruppe der 55-74-jährigen Personen gaben dagegen nur 17% an, ihr Black Friday Shopping im Einkaufscenter zu erledigen.Auch interessant ist der Röstigraben. Obwohl die Westschweiz von der Corona-Pandemie derzeit stärker erfasst wird als die Deutschschweiz, will in der Romandie praktisch jeder Dritte (30%) seine Einkäufe im Shopping-Center machen.Julian Zrotz, Retail Experte von blackfridaydeals.ch (https://www.blackfridaydeals.ch) dazu: "Wir empfehlen das Black Friday Shopping in diesem Jahr online von zu Hause aus. Dadurch können Ansteckungen mit dem Corona-Virus vermieden werden."Anhang- Ausführliche Version der Mitteilung (https://static.blackfridaydeals.ch/medienmitteilungen/medienmitteilung-corona-black-friday.pdf)- Grafiken zur Medienmitteilung (https://static.blackfridaydeals.ch/medienmitteilungen/medienmitteilung-grafiken.pdf)- Rohdaten DemoSCOPE (https://static.blackfridaydeals.ch/medienmitteilungen/medienmitteilung-rohdaten.pdf) Pressekontakt:Julian ZrotzE-Mail: julian@blackfridaydeals.chTel: 076 378 13 37Original-Content von: blackfridaydeals.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100080190/100858774