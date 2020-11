Die Aktie von Cropenergies wird seit diesem Montag im Nebenwerte-Index SDAX gehandelt. Sie ersetzt damit Rocket Internet. Die Aktie kann am frühen Vormittag leicht zulegen, nach dem sie bereits am Freitag um 3,4 Prozent gestiegen war. Das von den Samwer-Brüdern gegründete Unternehmen, Rocket Internet, hatte Anfang September angekündigt, man wolle sich nach gut sechs Jahren von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren.Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...