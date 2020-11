Berlin (ots) - E-Bikes liefern das ganze Jahr hindurch Fahrfreude für den Alltag und sind vor allem in Zeiten von Physical Distancing zum treuen Wegbegleiter geworden. Doch ist die Fahrt mit dem Pedelec noch sicher, wenn die Tage dunkler werden und die nasskalten Straßen voller Laub oder sogar Schnee sind? Mit der richtigen Vorbereitung kann das Pedelec auch in der kalten Jahreszeit eine sichere Alternative zum Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr sein - sieben Tipps von Adrien Roose, dem CEO und Gründer von Cowboy (https://de.cowboy.com/):Schütze Deinen Kopf: Ohne Frage ist ein Helm essentiell für die Sicherheit auf der Straße. Leider sind noch immer viele Fahrerinnen und Fahrer ohne Kopfschutz unterwegs. Wie eine Studie von Statista und YouGov (https://de.statista.com/infografik/17523/darum-tragen-die-deutschen-keinen-fahrradhelm/) belegt, spielt dabei die Ästhetik eine wichtige Rolle. Dabei gibt es inzwischen eine Vielzahl von smarten Helmen, die nicht nur cool aussehen, sondern sogar einen Richtungswechsel anzeigen können.Sehen und gesehen werden: Regen oder frühe Dämmerung am Abend sorgen für schlechte Sichtverhältnisse. Um gut zu sehen und gesehen zu werden, empfiehlt sich eine Mischung aus fluoreszierender Kleidung und einer funktionierenden Beleuchtung. Dabei sind elektrisches Licht und Reflektoren für hinten und vorne sowie an Pedalen und Speichen Pflicht. Smarte E-Bikes wie das Cowboy 3, verfügen zusätzlich zur StVZO geprüften Fahrradbeleuchtung über ein integriertes Bremslicht, das beim Verlangsamen blinkt und den Hintermann warnt.Bremsen in Schuss halten: Salz, Schmutz und Feuchtigkeit machen dem Material zu schaffen. Ein kurzer Check vor jeder Fahrt, ob die Beläge auch ordentlich greifen, sowie die regelmäßige Reinigung der (hydraulischen) Scheibenbremsen sorgt für Sicherheit im Verkehr. Übrigens: An Bremsbelägen und Felgen finden sich Markierungen, die Aufschluss über den Grad der Abnutzung geben.Für eine geschmeidige Kette sorgen: Wasser in all seinen Aggregatzuständen sowie Fahrbahnschmutz erhöhen den Verschleiß der Kette, der sich spätestens durch Quietschgeräusche und Rostbildung bemerkbar macht. Für die Reinigung empfiehlt sich entweder lauwarmes Wasser oder Kettenreiniger. In einigen E-Bikes wie dem Cowboy 3, ist ein Carbon-Riemenantrieb von GATES verbaut, der bis zu 30.000 Kilometern wartungsfrei funktioniert und keine Öle oder Fette zum Beispiel auf der Hose und den Händen hinterlässt.Akkus vor Kälte schützen: Bei Temperaturen unter 10 °C ist eine spezielle Pflege für die Batterien notwendig: Es wird empfohlen, den Akku beim Abstellen des E-Bikes mit in die Wohnung oder ins Büro nehmen. Wer sein Bike für längere Zeit nicht nutzt, sollte die Batterie in einer trockenen Umgebung zwischen 10 °C - 20 °C lagern und alle 1-2 Monate einmal laden, um ca. 60-80 Prozent Ladestand zu gewährleisten sowie eine Tiefenentladung zu vermeiden. Praktisch sind hierbei vor allem Pedelecs, die einen herausnehmbaren Akku haben. Die Batterie des Cowboy 3 wiegt nur 2,4 Kilogramm und lässt sich bequem überall hin mitnehmen.Bodenhaftung verbessern: Wer plant, den ganzen Herbst und Winter mit seinem E-Bike draußen unterwegs zu sein, sollte entweder spezielle Winterreifen aufziehen oder zumindest den Reifendruck für eine bessere Auflagefläche etwas verringern und somit die Traktion des Reifens erhöhen. Für eine pannenfreie Fahrt sind zudem Reifen mit einer leistungsfähigen Schutzschicht sinnvoll. Bei neuen Reifen unbedingt auf die Reifengröße im Zusammenspiel mit dem Schutzblech achten. Das Cowboy 3 ist mit speziellen Reifen ausgestattet, die ganzjährig und bei jedem Wetter eine sichere und pannenfreie Fahrt bieten.Smarte Funktionen nutzen: Viele Pedelecs bieten neben der Hardware auch eine eigene App, die Fahrerinnen und Fahrer bei der sicheren Fahrt unterstützt. Cowboy hat als weltweit einziger Anbieter eine smarte Funktion zur Unfallerkennung (https://de.cowboy.com/pages/e-bike-app) entwickelt, die im Falle eines Unfalls oder Sturzes Alarm schlägt und Notfallkontakte benachrichtigt. Familie oder Freunde erhalten per SMS eine Nachricht mit der exakten Position und können sofort reagieren. Gerade zur dunklen Jahreszeit, in der die Straßen nass und voller Laub sind, sorgt die Funktionen bei allen Beteiligten für ein sicheres Gefühl.Über CowboyCowboy ist ein belgisches Unternehmen, das innovative elektrische Design-Fahrräder für urbane Fahrer entwickelt. Cowboy möchte die Fahrrad- und Mobilitätsindustrie komplett transformieren - vom Vertrieb bis zum Service. Ziel des Unternehmens ist es, die Städte von Autos zu befreien und deren BewohnerInnen auf eine angenehme, nachhaltige und effiziente Weise an ihr Ziel zu bringen.Cowboy wurde 2017 von den Start-up-Unternehmern Adrien Roose, Karim Slaoui und Tanguy Goretti gegründet und hat seinen Hauptsitz in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Cowboy ist Gewinner der Eurobike 2017, des Red-Dot Fahrrad-Designpreises 2018 und des Red-Dot Preises "Best of the Best" für den Prototyp des 2019er Modells "Cowboy 2". Cowboy ist in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich präsent.