Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Zalando. Der "Lockdown light" ist seit heute in Deutschland aktiv. Davon könnte wieder einmal Zalando profitieren. Bereits in den vergangenen Monaten hatte die Aktie kräftig zugelegt. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.