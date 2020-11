HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen zum dritten Quartal von 9,00 auf 9,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Insgesamt hätten zwar die negativen Aspekte überwogen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Studie. So dürften die Kosten im laufenden Jahr das obere Ende der Prognosespanne erreichen und der Gegenwind auf der Ertragsseite sollte anhalten. Die Kapitalausstattung der Bank aber sei etwas besser als erwartet und das Aktienrückkaufprogramm dürfte im kommenden Jahr wieder aufgenommen werden./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2020 / 11:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

