FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METALS EXPLORATION LS-,01 MJ4 GB00B0394F60
AB/FROM ONWARDS 02.11.2020 08:20 CET
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METALS EXPLORATION LS-,01 MJ4 GB00B0394F60
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