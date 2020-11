Frankfurt/Main (ots) - In dieser Woche startet die von der Hertie-Stiftung ins Leben gerufene neue Social-Media-Kampagne MoreThanMS, bei der drei starke Persönlichkeiten mit Multipler Sklerose filmisch porträtiert werden. Im Vordergrund stehen Momentaufnahmen aus ihrem Leben. Die Kampagnen-Spots werden auf Facebook, Instagram und YouTube sowie auf der Webseite (https://www.ghst.de/morethanms/) der Hertie-Stiftung zu sehen sein.Die Kampagne: Leben, Mitgefühl und Respekt: MoreThanMSMit der neuen Social-Awareness-Kampagne möchte die Hertie-Stiftung das Bewusstsein zur MS-Erkrankung auf menschlicher Seite fördern. Sie stellt filmisch eindrücklich dar, dass das Leben von Andreas, Karolina und Marie viele Facetten hat - nicht nur die der Multiplen Sklerose. Damit zeigt die MS-Awareness-Kampagne der Hertie-Stiftung: Der Mensch ist mehr als seine Diagnose. Die Musik zu allen drei Spots kommt von der Berlinerin Marie Garroth und ihrer Band.Highlight: Benefizkonzert des Deutschen Neuro-OrchestersDes Weiteren fördert die Gemeinnützige Hertie-Stiftung auch in diesem Jahr ein Benefizkonzert zugunsten der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft und der Berliner Schlaganfall-Allianz. Das Deutsche Neuro-Orchester wird am 3. November um 20 Uhr auf der Website (https://www.dgnvirtualmeeting.org/) des virtuellen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) zu sehen sein. Gespielt wird die Streicherserenade C-Dur, Op. 48, von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Interessierte können das Konzert auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Neuro-Orchesters auch im Nachgang abrufen.Über die Gemeinnützige Hertie-Stiftung: Die Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. Im Fokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserung seiner Lebensbedingungen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung wurde 1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen und unternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. www.ghst.de (http://www.ghst.de)Pressekontakt:Mona MannKommunikationGemeinnützige Hertie-StiftungGrüneburgweg 10560323 FrankfurtTel. +49 69 660 756 - 157mannm@ghst.dewww.ghst.deOriginal-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9400/4750795