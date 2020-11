Vor wenigen Tagen hat Elon Musk den Startschuss für einen Ausbau der Betatests seines Satelliteninternets Starlink gegeben. Erste Kunden in den USA zeigen sich jetzt begeistert von dem Dienst. Bis zu 150 Megabit pro Sekunde und eine Latenzzeit von 20 bis 40 Millisekunden für 99 US-Dollar im Monat sind für viele Internetnutzer in den ländlichen Gebieten der USA offenbar ein Segen. Entsprechend positiv fallen die ersten Reaktionen von Kunden des Satelliteninternet-Services Starlink aus, den SpaceX-Chef Elon Musk in der vergangenen Woche im Testmodus gestartet hatte. Nutzer loben ...

