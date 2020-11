Die chinesische Gesellschaft der Automobil-Ingenieure hat vorgeschlagen, dass ab 2035 in China nur noch "umweltfreundliche" Autos zugelassen werden sollen. BYD wäre mit seinem Produktportfolio für dieses mögliche Szenario gut aufgestellt. CICC traut der Aktie noch einiges zu.Erst vor wenigen Tagen sorgte Chinas Staatschef Xi Jinping in seiner Videobotschaft zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York für einen Paukenschlag. "Wir streben einen Wendepunkt bei den CO2-Emissionen vor 2030 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...